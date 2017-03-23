Сегодня 23 марта 2017 года, 18:42

Народные депутаты поддержали законопроект о корпоративных договорах

Верховный Совет Украины принял во втором чтении и в целом законопроект №4470 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров». За документ проголосовали 279 народных депутатов.

«Целью разработки проекта закона является повышение уровня корпоративного управления в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью», — говорится в пояснительной записке к нему.

Также отмечается, что единственной нормой, регламентирующей право акционеров заключать акционерный договор является норма абзаца седьмого части первой статьи 29 Закона Украины «Об акционерных обществах», которым определено, что уставом общества может быть предусмотрена возможность заключения договора между акционерами, по которому на акционеров возлагаются дополнительные обязанности, в том числе обязанность участия в общем собрании, и предусматривается ответственность за его несоблюдение.

«Однако опыт показал неэффективность применения этой нормы в связи с недостаточным законодательным урегулированием процедур заключения таких договоров и несогласованностью с другими законодательными актами. Мировой опыт свидетельствует о широком применении механизмов заключения корпоративных договоров как одного из эффективных средств защиты прав и интересов инвесторов», — уверены авторы законопроекта.

В этой связи предлагается ввести в законодательство Украины нормы о заключении корпоративных договоров — договоров о реализации прав участников (учредителей) общества с ограниченной ответственностью и договоров между акционерами, а также внести в Гражданский кодекс необходимые изменения, которые предоставят возможность эффективно задействовать механизм управления и принятия внутренних решений путем заключения акционерами (участниками) корпоративных сделок.