Сегодня 23 марта 2017 года, 18:42

Эксперты «КПМГ-Украина» рассказали об особенностях налоговых споров, связанных с нерезидентами

Компания «КПМГ-Украина» сегодня, 23 марта, провела бизнес-завтрак на тему «Налоговые споры: операции с нерезидентами». На мероприятии, которое модерировала руководитель практики разрешения налоговых споров «КПМГ-Украина» Лариса Антощук, обсуждались актуальные вопросы налогообложения доходов нерезидентов с источником происхождения из Украины, концепции бенефициарного собственника, инициативы относительно внедрения Плана BEPS и другие темы.

Ряд кейсов, касающихся операций с иностранным элементом, проанализировала старший юрист практики разрешения налоговых споров «КПМГ-Украина» Анастасия Колибаба. На примере знаковых украинских и иностранных судебных дел, эксперт рассказала о практике применения концепции бенефициарного собственника при выплате дивидендов, процентов и роялти в пользу нерезидентов, практике выплаты процентов по фидуциарным кредитам, отнесению на расходы процентов по кредиту без выплаты, продаже активов украинских компаний через иностранные холдинговые структуры и т.д. Кроме того, Анастасия коснулась темы трансфертного ценообразования, отметив, что судебная практика по таким делам пока немногочисленна и только развивается.

Известные и неизвестные методы предотвращения злоупотреблений при применении международных договоров об избежании двойного налогообложения раскрыл Директор Отдела налогового и юридического консультирования «КПМГ-Украина» Олег Чайка. Эксперт обратил внимание, что договоры об избежании двойного налогообложения следует толковать исходя из целей и задач таких договоров, а именно, избежание двойного налогообложения и предотвращение уклонений (злоупотреблений) от уплаты налогов. Такой подход следует из названия и преамбулы договоров. Кроме того, эксперт обратил внимание, что законодательное определение разумной экономической причины (деловой цели) и судебная доктрина «разумной деловой цели» в ее нынешнем виде не может применяться налоговыми органами и судами для предотвращения злоупотреблений при применении международных договоров об избежании двойного налогообложения. Хотя, такой подход довольно распространён в других странах.

«Украина обречена на полноценную имплементацию общего принципа GAAR/PPT, и это только вопрос времени!», - уверен Олег Чайка. Эксперты «КПМГ-Украина» рекомендуют бизнесу уже сейчас ускорить выплаты нерезидентам, начать наполнять «экономической сущностью» свои иностранные структуры, обосновывать и документировать наличие деловой цели, особенно в операциях с нерезидентами и т.д.

Поскольку Украина обязалась внедрить План BEPS, для украинских компаний в будущем грядут налоговые изменения, касающиеся «тонкой капитализации» и нереализованных курсовых разниц, хозяйственной деятельности и все той же деловой цели, а также дополнительные условия для применения конвенций об избежании двойного налогообложения при выплатах нерезидентам. Кроме того, планируется, что иностранная компания будет признаваться налоговым резидентом Украины, если де-факто место ее управления (место пребывания лиц, которые фактически принимают решения по управлению) происходит в Украине.