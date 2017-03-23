Сегодня 23 марта 2017 года, 18:42

Депутаты усовершенствовали приобретение акций частного АО

Верховный Совет Украины 260 голосами «за» поддержал во втором чтении законопроект №2302а-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах».

Указанным документом предусматривается усовершенствование механизма приобретения акций частного акционерного общества за следствием приобретенного контрольного пакета акций и введение механизма приобретения акций публичного акционерного общества за следствием приобретенного контрольного и значительного контрольного пакета акций.

Также вводится механизм обязательной продажи акций акционерами по требованию акционера-владельца 95% акций общества и механизм обязательного приобретения владельцем, который владеет пакетом в размере более 95% простых акций общества, по требованию акционеров общества принадлежащих им акций. Документ также предусматривает дополнение Гражданского кодекса Украины новыми статьями об основании механизма счета условного хранения (эскроу), который предоставит возможность усовершенствования расчетов за приобретенные акции.

Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку предоставляется право осуществлять контроль за выполнением участниками рынка требований специальных процедур и права применения мер воздействия к участникам, которые не выполняют указанное. Кроме того, предусматривается обязательное раскрытие информации об изменении владельцев акций, которым принадлежит 5 и более процентов простых акций публичного акционерного общества, о приобретении лицом пакета акций в размере 50 и более процентов или 75 и более процентов или 95 и более процентов акций общества, а также информации о таких владельцах акций.