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Презентован адаптированный перевод Хартии основных принципов европейской адвокатской профессии

23 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Эксперты программы «Адвокат Будущего» презентовали адаптированный перевод Хартии основных принципов европейской адвокатской профессии (Charter of Core Principles of the European Legal Profession (далее — «Хартия») и официальный комментарий к ней.

Отметим, что Хартия принятая Советом адвокатских ассоциаций и законодательных обществ Европы (The Council of Bars and Law Societies of Europe (далее — «CCBE») 25 ноября 2006 года и является составной частью Кодекса поведения европейских адвокатов. Она содержит перечень из 10 принципов, общих для всей европейской адвокатской профессии. Соблюдение этих принципов, как указано в преамбуле Хартии —основа права на правовую защиту, которое является краеугольным камнем остальных основных прав в демократическом обществе.

К сожалению, более 10 лет текст Хартии и официального комментария к ней не имели качественного перевода на украинский язык. Именно поэтому программа «Адвокат Будущего» рада представить Вам перевод этого фундаментально важного текста для адвокатского сообщества Украины. Над адаптацией перевода работали эксперты Программы Ольга Жуковская и Дмитрий Кухнюк.

«Принципы, закрепленные в Хартии, являются не просто писаными принципами адвокатской профессии в Европе. Они настолько простые и понятные с одной стороны, насколько глубоко продуманные и содержательные с другой, представляют собой своеобразные 10 заповедей для современного европейского адвоката», — прокомментировал Дмитрий Кухнюк.

В свою очередь, Ольга Жуковская отметила: «То, что больше тридцати адвокатских ассоциаций, в которые входит около миллиона адвокатов-членов, нашли необходимым и возможным договориться о принципах Хартии, несмотря на разнообразие национальных особенностей саморегулирования адвокатуры, является знаковым в нескольких проекциях. Очевидно, адвокатская этика требует укрепления от расшатывания ее основных устоев для выживания уникальной профессии в мире, где демократия подвергается новым и новым вызовам. Также очевидно, что какими бы разными ни были вариации портретов адвокатуры разных стран, основные черты ее лица должны оставаться неизменными, чтобы сохранить генетическую память и идентичность адвоката как носителя особой миссии в обществе. Именно к костной структуре принципов крепятся мышцы прав, подключаются сосуды обязанностей и нервы ответственности. Хартия — это основа анатомии ADVOCATUS SAPIENS.

Можно отметить, что, в основном, принципы Хартии нашли отражение в украинских Правилах адвокатской этики, но изменения, которые понесли эти правила в 2012 году, по сравнению с версией 1999 года, к сожалению, кое в чем отдалили лицо украинской адвокатуры от европейского стандарта. В частности, почему-то был удален принцип честности и порядочности. Будем надеяться, что нас будут признавать в европейском обществе. Однако, на мой взгляд, стоит вернуть украинской адвокатуре лицо, которое бы адекватно отражалось в европейском зеркале».

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