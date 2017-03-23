На территории Украины с 1 апреля стартует запрет на вылов рыбы

Уже со следующей недели, 1 апреля, на территории Украины стартует нерестовый запрет на лов рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Госрыбагентства.
«С 1 апреля на Украине стартует нерестовый запрет на лов рыбы. Это особый период в жизни рыбы, ведь начинается их размножение», - говорится в сообщении.
В ведомстве обращаются к гражданам с просьбой быть особенно внимательными и соблюдать определенные правила во время нереста. В случае обнаружения на водоемах браконьеров немедленно сообщайте в управление рыбоохраны.
Сохранить:
Контакты:
Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Мэр года»
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: