Сегодня 23 марта 2017 года, 17:11

На территории Украины с 1 апреля стартует запрет на вылов рыбы

Уже со следующей недели, 1 апреля, на территории Украины стартует нерестовый запрет на лов рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Госрыбагентства.

«С 1 апреля на Украине стартует нерестовый запрет на лов рыбы. Это особый период в жизни рыбы, ведь начинается их размножение», - говорится в сообщении.

В ведомстве обращаются к гражданам с просьбой быть особенно внимательными и соблюдать определенные правила во время нереста. В случае обнаружения на водоемах браконьеров немедленно сообщайте в управление рыбоохраны.