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Праламент одобрил изменения, позволяющие ввести среднесрочное бюджетное планирование

23 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

Верховный Совет на заседании в четверг одобрил изменения, которые позволят внедрить среднесрочное бюджетное планирование на Украине. «За» законопроект №6161 проголосовали 260 народных депутатов.

Документ переносит сроки подачи Минфином основных направлений бюджетной политики с 1 апреля до 1 июня. Ведь ранее Министерство экономики предоставляло свои макропрогнозы до 17 марта, Минфин банально не успевал разработать основные программные бюджетные документы до 1 апреля.

Принятый закон имеет чисто технический характер. Тем не менее, он позволит перейти на среднесрочное планирование уже в 2017 года. То есть Минфин сможет формировать бюджет и прогнозы сразу на следующие три года.

«Этот закон является первым шагом к большой системной и без преувеличения самой важной реформы в бюджетной сфере. Речь идет о внедрении среднесрочного, то есть на три года, бюджетного планирования. Это не просто дополнительных два года, которые мы будем вносить в бюджетную резолюцию. Это абсолютно другая система планирования. Она позволит повысить дисциплину, планировать на три года все системные реформы и стратегические решения в перспективе трех лет. Плюс она переносит большую ответственность на распорядителей бюджетных средств», — отметила замминистра финансов Оксана Маркарова во время презентации документа в парламенте.

Реформа же, по словам О.Маркаровой, требует принятия нового Бюджетного кодекса, над которым Минфин вместе с депутатами намерен работать. Тем не менее, в 2017-м министерство финансов предлагает запустить среднесрочное планирование в пилотном режиме и подать уже в этом году в парламент бюджетную резолюцию сразу на три года.

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