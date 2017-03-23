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Сегодня 23 марта 2017 года, 17:11

Депутаты поддержали закон о государственных инвестпроектах

Верховный Совет Украины принял закон о государственных инвестиционных проектах, который предусматривает децентрализацию принятия решений об инвестировании. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата из 226 минимально необходимых.

«Целью законопроекта является повышение эффективности государственного инвестирования на Украине, которое сегодня, к сожалению, находится на чрезвычайно низком уровне», - сказал глава парламентского Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, представляя соответствующий законопроект.

По словам В.Галасюка, законопроект предусматривает разделение понятий государственного инвестирования и государственной поддержки, размежевание общегосударственных инвестиций и местных, введение процедуры экономической оценки до начала инвестирования.

«Очень важный момент - децентрализация принятия решений. Передача местным органам власти принятия решений по инвестированию за счет средств местных бюджетов», - отметил глава комитета.

Кроме того, принятая законодательная инициатива предусматривает создание единого реестра государственных инвестпроектов.