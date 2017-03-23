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До 1 мая продлен срок подачи электронной декларации для новых декларантов, - народный депутат С.Алексеев

23 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Для лиц, которые впервые в этом году будут подавать электронные декларации, срок продлен до 1 мая 2017 года. Об этом сообщил автор инициативы заместитель председателя Комитета Верховного Совета по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев. Соответствующая правка была принята парламентом при голосовании во втором чтении законопроекта 6172 «О внесении изменения в статью 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

«Сегодня парламент принял внесение изменений в закон «О предотвращении коррупции», где была учтена и моя правка - продлить до 1 мая 2017 года срок подачи ежегодной декларации для лиц, подающих такую декларацию впервые. Это указано в переходных положениях закона», - сказал он.

Сергей Алексеев отметил, что это необходимо было сделать, в первую очередь, из-за того, что декларанты не успевают собрать все необходимые сведения для заполнения декларации в установленный законодательством срок до 1 апреля. Речь идет о 700-800 тысяч служебных и должностных лиц, работающих в органах власти и местного самоуправления, в государственных и коммунальных учреждениях, заведениях и организациях.

«Время, которое мы предусмотрели в изменениях к закону, позволит им собрать полный пакет документов для корректного заполнения декларации, чтобы у контролирующих органов потом не возникали вопросы. Кроме того, пролонгация в месяц конечного срока подачи декларации позволит разгрузить систему НАПК, которая едва справилась с первой волной деклараций 100 тыс должностных лиц», - пояснил он.

Напомним, внесенные изменения в закон «О предотвращении коррупции» уточнили круг лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, на которых не будет распространяться действие Закона Украины «О предотвращении коррупции». В частности, действие документа не распространяется на военнослужащих военной службы по призыву по мобилизации, военной службы по контракту лиц рядового состава, военной службы по контракту лиц сержантского и старшинского состава и других.

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