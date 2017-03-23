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Обыски в YouControl связаны с «незаконным использованием доступа к открытым госреестрам»

23 марта 2017 года Источник:epravda.com.ua

Юрист компании YouControl Даниэль Глоба сообщил, что обыски, проведенные сегодня Службой безопасности Украины связаны с «незаконным использованием доступа к открытым государственным реестрам».

Отмечается, что причиной следственных действий является определение от 3 марта, вынесенное Шевченковским районным судом г.Киева по 359 статье УК «Нарушение работы автоматизированных систем».

«И в данном случае речь идет о том, что компания YouControl незаконно использует доступ к открытым государственным реестрам. Это заявление само по себе совершенно парадоксально, так как законом предусмотрена свободная возможность доступа к реестрам любых лиц, свободное копирование, использование и распространение данных», - говорится в заявлении юриста.

По его словам, «это прямая норма закона и не знать этого совершенный правовой нигилизм».

Отмечается, что в данный момент сотрудники СБУ хотят провести обыск и выявить все носители информации, на которых якобы содержатся данные.

«Что в этой ситуации меня возмущает больше всего, так это то, что меня как адвоката не допустили сначала к проведению следственных действий у коммерческого директора компании – даже не дали показать адвокатское удостоверение и договор о правовой помощи, затем ситуация повторилась при обыске у директора, и в последствии то же самое повторилось в нашем офисе на улице Шумского, 1-Б», - заявляет Д.Глоба.

Напомним, что сегодня утром прошли обыски в квартире коммерческого директора, а затем генерального директора YouControl - Сергея Мильмана.

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