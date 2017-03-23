Сегодня 23 марта 2017 года, 15:40

Депутаты окончательно отменили печати для предпринимателей

Верховный Совет поддержал законопроект №4149, который отменяет обязательное наличие печати субъектов хозяйствования на официальных документах. «За» документ проголосовали 226 народных депутатов.

Принятый закон сохраняет право использовать печать. Но ее наличие или отсутствие не будет создавать для предпринимателя юридических последствий, подчеркнул глава комитета промышленной политики Виктор Галасюк.

«Мы исключаем требование об обязательном использование печатей. Исключаем возможность признания документа недействительным из-за отсутствия печати. И применяем административную ответственность, если государственный орган или орган местного самоуправления требует от предпринимателя наличия печати на официальном документе», — сказал народный депутат во время выступления в парламенте.

Тем не менее, некоторые народные избранники заявляли, что другие парламентарии нарушили принцип личного голосования. Потому может быть зарегистрировано постановление от отмене голосования по закону об отмене печатей для предпринимателей.

Во многих странах печать уже давно не используется, пояснил для Delo.UA младший юрист компании Investment Service Ukraine Максим Пирогов. "При заключении внешнеэкономических контрактов иностранные контрагенты часто удивляются наличии на договоре печати. На Украине же договор или доверенность, которая не заверена печатью, никто не будет воспринимать всерьез", — говорит Пирогов.

По его словам, убедить компанию-контрагента, что наличие печати необязательно, можно будет без особых проблем. Но вот доказать это госорган сложно. «Можно обжаловать решение об отказе принять документы в суде. Но это трата времени и дополнительных средств. Для предприятий намного легче купить печать и работать с ней, чем постоянно доказывать что-то госслужащим», — говорит юрист. Он уверяет, что для госорганов необходимо разработать новые способ заверения документов.

Народные депутаты, которые поддерживали законопроект, уверенны, что доказывать госслужащим ничего не придется. Ведь закон предусматривает административную ответственность за отказ принять документы без печати.