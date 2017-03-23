Сегодня 23 марта 2017 года, 15:40

Парламент одобрил проекты законов по защите прав вынужденных переселенцев

Сегодня парламент принял два законопроекта из пакета законодательных инициатив по защите прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В частности, речь идет о проекте Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» (относительно получения коммунальных услуг) (№ 2481) 1 от 27.03.2015 года, внесенный народными депутатами И. Геращенко, О. Кондратюк, М. Ионовой, С. Войцеховский, И. Луценко, Л. Гриневич, принятый 277 голосами, и проект Закона «О внесении изменения в статью 3 Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания на Украине» (№4022), внесенный народными депутатами Г. Немырей, В. Пацкан, А. Фельдманом, В. Брензовича, Н. Веселовой, поддержанный 281 голосами.

«Эти законопроекты ждали наше решение долгих два месяца. Очень показательно, что представители всех фракций их поддержали. Я надеюсь, такую поддержку получат и другие документы по защите прав и свобод почти двух миллионов наших граждан - вынужденных переселенцев», - отметил председатель Комитета по по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря, выступая с парламентской трибуны.

«Наш долг - поддерживать наших граждан, которые пострадали вследствие агрессии России против Украины», - отметил заместитель председателя этого же комитета Валерий Пацкан.

В свою очередь, первый заместитель Председателя Верховного Совета Ирина Геращенко призвала устранить все дискриминационные факторы по отношению к вынужденным переселенцам и защиты прав и свобод этой категории граждан Украины.

Принятие указанных законопроектов, подготовленных Комитетом по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений имеют положительные заключения и согласованы с органами исполнительной власти и общественным экспертным средой, позволит подготовить их ко второму чтению и вынести на рассмотрение в определенный ближайшее время тематический день по внутренне перемещенных лиц.

Как было установлено, Комитет планирует провести в ближайшее время тематический рассмотрение в парламенте проектов по вопросам защиты прав и свобод вынужденных переселенцев. Такой пакет направлен на решение насущных проблем таких граждан.