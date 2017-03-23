Сегодня 23 марта 2017 года, 15:40

В Киеве прошла первая из пяти серий теннисных премиум турниров «Platinum League»

18-19 марта в Киеве на кортах «Olimpic Village» прошла первая из пяти серий парных теннисных турниров «Platinum League». Турнир проходил в новом для всей Украины формате, Pro + Am (Профессионал + любитель). По результатам турнира 1-е место заняла пара Гаврилов Роланд и Руденко Сергей (Харьков), 2-е место - Голод Олег и Филима Михаил (Киев), 3-е место - Федорченко Михаил и Седоплатов Вячеслав (Киев).

«Мы внесли немало новшеств в турнир, так например: наличие трибун, комплексных обедов для всех участников, фрукты на протяжения всего турнира и что не маловажно, каждый участник турнира был застрахован. По итогам турнира всех присутствующих ожидала масштабная презентация коллекции теннисной одежды от генерального спонсора турнира, украинской компании Paka (Пака)», – сообщил директор турнира Артем Шандыбин.

Вторую серию турнира организаторы планируют провести уже 25-26 июня, в Одессе. По итогам первых четырех серий будут отобраны пары победителей, все они сойдутся в, пятой финальной серии «Platinum League».

Призовой фонд «Platinum League» составляет 650 тыс грн.

Теннисные турниры в формате Professional + Amateur (профессионал + любитель) - это широко распространенный во всем мире формат, набирающий все большую популярность на Украине и странах СНГ. Парные турниры это совершенно отдельный вид большого тенниса, в котором нужно быть не только опытным игроком, но и уметь играть в команде, именно это и делает специфику игры уникальной. В такой игре 60% игрового момента зависит от профессионала, но при этом важно, чтобы и любитель отработал свои 40% нагрузки.