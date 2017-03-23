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Сегодня 23 марта 2017 года, 14:09

Нацбанк продаст через ProZorro.Продажи семь объектов недвижимости

Национальный банк Украины намерен выставить на продажу через систему ProZorro.Продажи семь объектов недвижимого имущества, полученных в собственность в счет погашения задолженности по выданным центробанком кредитам.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, на аукцион в частности будут выставлены:

- нежилое помещение административно-лечебного учреждения в Киеве на ул. Лабораторная, 6, начальной стоимостью 120,7 млн грн;

- нежилые помещения в Харькове на ул. Риздвяна (Энгельса), 6 начальной стоимостью 6,1 млн грн,

- на ул. Службова, 107 начальной стоимостью 886,4 тыс. грн,

- на Б.Хмельницкого, 14/16, начальной стоимостью 1,582 млн грн,

- пятиэтажное капитальное строительство в Харькове на ул. Ключковська, 3, начальной стоимостью 20,48 млн грн,

- встроенные нежилые помещения в Краматорске на ул. Двирцева, 45, начальной стоимостью 1,412 млн грн и в г.Светловодск (Кировоградская обл.) на ул. Защитников Украины, 1, начальной стоимостью 209,709 тыс. грн.

Торги указанным имуществом состоятся 20 апреля 2017 года.

«Синхронизация условий продажи позволит увеличить конкуренцию при реализации приобретенного НБУ имущества, поскольку для поиска потенциальных покупателей одновременно будут задействованы 28 торговых площадок, подключенных к электронной торговой системе ProZorro.Продажи», — цитирует директора департамента управления рисками НБУ Игоря Будника пресс-служба регулятора.