Сегодня 23 марта 2017 года, 14:09

Нацкомиссия не будет повышать оптовую цену на электроэнергию с 1 апреля

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила запланированное с 1 апреля 2017 года снижение на 5,8% оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию и оставила в силе значение ОРЦ на уровне первого квартала. Соответствующее решение было принято на очередном заседании комиссии.

«У меня есть следующее предложение: в существующих условиях из-за блокады мы вынуждены отменить решение о снижении. Но повышение сегодня делать, как это планировалось ранее, мы не будем… Мы будем пересматривать это решение в июле – возможно, с повышением на 1,8%», - сказал председатель комиссии Дмитрий Вовк, добавив, что во втором квартале ОРЦ останется на уровне первого квартала – 1341,57 гривни/МВт-ч (без НДС). Также он добавил, что это решение не отразится на ставках тарифов для населения.

Напомним, в конце декабря 2016 года НКРЭКУ снизила прогнозную ОРЦ на 2017 год на 15,2%, до 1285 гривень за 1 МВт-ч. Также комиссия приняла решение о повторном снижении цены с 1 апреля 2017 года на 5,8%, до 1264 гривень за 1 МВт-ч.