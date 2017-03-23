Народные депутаты 268 голосами «за» утвердили изменения к электронному декларированию, которыми освобождают военнослужащих-контрактников и мобилизованных бойцов от обязанности заполнять электронные декларации (законопроект №6172).
Отметим, что раннее предложенную на заседании комитета правку об обязанности редакторов и учредителей СМИ декларировать доходы народный депутат Татьяна Черновол отозвала.
В тоже время, парламентарии обязали заполнять электронные декларации, в частности, представителей антикоррупционных организаций.
В свою очередь, председатель антикоррупционного комитета Егор Соболев раскритиковал конечный вариант документа и выступил за повторное второе чтение законопроекта.
«Теми голосованиями, которые прошли в этом зале, пробиты дыры в одном из важнейших антикоррупционных законов, который очень поддерживало европейское сообщество и наши друзья в США. Напомню, что именно это законодательство является обязательным условием для отмены виз для украинцев в Европу», – отмечал Соболев.
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