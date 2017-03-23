Сегодня 23 марта 2017 года, 14:09

Министр финансов заявил, что не может уволить отстраненного председателя ГФС Р.НАсирова

Уволить подозреваемого в коррупции председателя Государственной налоговой службы Романа Насирова, временно отстраненного от должности, невозможно из-за юридических предпосылок. Об этом в интервью журналу «Новое Время» сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Я как раз пошел цивилизованным путем. Я подал в Кабинет Министров на дисциплинарное взыскание в отношении Насирова, результатом которого должно быть увольнение. На тот момент количество нарушений просто превысило уровень терпения», - сказал А.Данилюк.

Но правоохранительные органы опередили министра - НАБУ и САП задержали Р.Насирова 3 марта текущего года по подозрению в участии в так называемых «газовых схемах» беглого депутата Александра Онищенко.

По его словам, как только появится юридическая возможность сменить руководство ГФС, необходимо будет проводить конкурсы.

«Причем конкурсы на все должности - и руководителя, и заместителей. Это должна быть новая команда», - отметил А.Данилюк.