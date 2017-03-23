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В Минфине рассказали, когда будет возможность снизить налоги

23 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

В Министерстве финансов Украины рассматривают возможность снизить ставки налогов. Такое заявление сделал во время интервью министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Я очень хочу снизить налоги, и мы это сделаем», – сказал министр, несмотря на предыдущие заявления, что налоговая нагрузка в стране соответствует общеевропейской планке.

В Минфине считают возможным снижение налогов после того, как Кабмин проведет реформу налоговой и создаст на месте насквозь коррупционного органа эффективную, справедливую, некоррупционную Фискальную службу. «Когда есть справедливая налоговая система, тогда и у людей больше желания будет платить налоги», – уверен Данилюк.

Также, по его словам, государственному аппарату необходимо с этой целью существенно снизить свои расходы.

«Меня не устраивает, что каждый год мы не выполняем план по приватизации. В прошлом году мы были вынуждены полностью заместить ее одолженными деньгами, – заявил Данилюк. – Поскольку она [приватизация госпредприятий] не происходит, нужно будет искать возможности для замещения 17 млрд грн».

Эти заемные средства направят на покрытие дефицита госбюджета.

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