В Минфине рассказали, когда будет возможность снизить налоги

В Министерстве финансов Украины рассматривают возможность снизить ставки налогов. Такое заявление сделал во время интервью министр финансов Украины Александр Данилюк.
«Я очень хочу снизить налоги, и мы это сделаем», – сказал министр, несмотря на предыдущие заявления, что налоговая нагрузка в стране соответствует общеевропейской планке.
В Минфине считают возможным снижение налогов после того, как Кабмин проведет реформу налоговой и создаст на месте насквозь коррупционного органа эффективную, справедливую, некоррупционную Фискальную службу. «Когда есть справедливая налоговая система, тогда и у людей больше желания будет платить налоги», – уверен Данилюк.
Также, по его словам, государственному аппарату необходимо с этой целью существенно снизить свои расходы.
«Меня не устраивает, что каждый год мы не выполняем план по приватизации. В прошлом году мы были вынуждены полностью заместить ее одолженными деньгами, – заявил Данилюк. – Поскольку она [приватизация госпредприятий] не происходит, нужно будет искать возможности для замещения 17 млрд грн».
Эти заемные средства направят на покрытие дефицита госбюджета.
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