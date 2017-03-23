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Депутаты поддержали закон о компенсации половины стоимости жилья участникам АТО

23 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

Верховный Совет Украины принял законопроект № 4550 «О внесении изменений в статью 4 Закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» (относительно реализации государственных жилищных программ)». За документ проголосовали 265 народных депутатов.

Данным документом предлагается предоставить добровольцам и участникам антитеррористической операции, семьям погибших участников АТО, а также вынужденным переселенцам государственную поддержку при строительстве жилья, которая заключается в финансировании государством 50% стоимости строительства, приобретения доступного жилья или льготного ипотечного жилищного кредита.

Стоит отметить, что изначально нормы документа распространялись на участников антитеррористической операции. Однако при подготовке законопроекта к последнему чтению в него была внесена правка, согласно которой в льготную категорию попадают и внутренне перемещенные лица, которых, по официальным данным, насчитывается более 1,6 млн человек.

При этом, как отметил автор поправки, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Петр Сабашук, помощь вынужденным переселенцам будет предоставляться не за счет государственного бюджета, а прежде всего, за счет местных бюджетов.

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