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Через электронный кабинет плательщика направлено более 130 тыс. запросов о суммах выплаченных доходах и удержанных налогов

23 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

С начала года все больше граждан используют возможности электронного кабинета плательщика, который стал эффективной помощи при декларационной кампании. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Так, с помощью этого сервиса направлено более 130 тыс. запросов для получения сведений о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов. При необходимости граждане могут получить сведения о указанных суммах за последние три года (поквартально). Средняя продолжительность обработки такого запроса составляет до 1 часа. То есть, оперативно, не посещая ЦОП граждане могут получить необходимую им информацию для заполнения своей декларации.

Более того, для удобства плательщиков в открытой части Электронного кабинета размещена сама декларация, которую плательщики могут заполнить, сохранить и распечатать. А уже воспользовавшись личным кабинетом физических лица могут подать декларацию об имущественном состоянии и доходах в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи.

Для физических лиц Электронный кабинет плательщика предлагает и ряд других услуг. Да, есть возможность направить электронное письмо в органы ГФС, получить доступ к публичной информации. Кроме того, физическое лицо может узнать состояние своих расчетов с бюджетом.

Сейчас специалисты ГФС работают над внедрением новых сервисов электронного кабинета, с помощью которых можно будет внести изменения в Государственный реестр физических лиц - плательщиков налогов и записаться на прием к должностным лицам UФС.

Напомним, что нынешняя декларационная кампания продлится до 3 мая. Именно этот день в 2017 году является последним сроком для подачи налоговых деклараций населением и лицами, которые проводят независимую профессиональной деятельности.

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