Сегодня утром прошли обыски в квартире коммерческого директора, а затем у генерального директора YouControl — Сергея Мильмана.
Об этом сообщает пресс-служба YouControl.
Что стало причиной обысков, на данный момент неизвестно.
YouControl — онлайн-сервис, который автоматически формирует досье на каждую компанию Украины, используя информацию из государственных реестров.
Одно из направлений деятельности — борьба с коррупцией: компания предоставляет свободный доступ к сервису журналистам и активистам для проведения расследований, мониторингов и других мероприятий.
Сохранить:
Контакты:
Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Мэр года»
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: