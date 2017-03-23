Сегодня 23 марта 2017 года, 12:38

Нацбанк упростил перевоз наличной валюты через таможенную границу

Национальный банк упростил порядок перемещения наличной иностранной валюты через таможенную границу Украины. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ №24 от 22 марта.

В частности, Национальный банк расширил перечень документов, которые физические лица-резиденты должны предоставлять при таможенном декларировании наличной иностранной валюты, превышающей 10 тысяч евро в эквиваленте.

"Теперь для подтверждения источников происхождения валютной наличности можно предоставлять не только документы, подтверждающие снятие наличности со счетов в банках, а также квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными, если такая операция имела место", - объясняют в НБУ.

Кроме того, работникам дипломатической службы Украины, которые возвращаются в Украину после завершения долгосрочной загранкомандировки, разрешено ввозить на Украину наличную иностранную валюту в сумме, превышающей 10 тысяч евро в эквиваленте, на основании справки соответствующего дипломатического учреждения.

Также в три раза увеличен срок действия подтверждающих документов, необходимых для таможенного декларирования наличной иностранной валюты - с 30 до 90 календарных дней.

Постановление вступает в силу 23 марта 2017 года.