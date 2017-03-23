Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 марта 2017 года, 11:07

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Парламентский комитет подготовил законопроект о рынке электроэнергии ко второму чтению

23 марта 2017 года Источник:epravda.com.ua

Комитет Верховного Совета по топливно-энергетическому комплексу одобрил законопроект "О рынке электроэнергии" для голосования во втором чтении.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в Киеве в среду.

В ходе обсуждения документа члены комитета поддержали ряд существенных правок, в частности правку, дающую право НАЭК "Энергоатом" самостоятельно экспортировать электроэнергию еще до полноценного запуска рынка.

Кроме того, комитет одобрил правку, предусматривающую, что рынок полноценно заработает с 1 июля 2019 года без дополнительных уточнений даты со стороны правительства.

Кроме того, была поддержана правка, предусматривающая установление зеленого тарифа на сжигание бытовых отходов.

По словам члена комитета Игоря Кононенко, фракции большинства хотели бы вынести законопроект на рассмотрение парламенту во втором чтении уже в четверг, но это невозможно по техническим причинам.

"Это (рассмотрение законопроекта в Раде – Ред.) точно будет на следующей сессионной неделе, через 10-14 дней", - сказал он.

Напомним, Рада поддержала законопроект о рынке электрической энергии в первом чтении 22 сентября прошлого года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1004) от 21/03/17 Свежий номер

Налоговое право

№ 12 (1004)
Государство и юристы

Размер надежды

Документы и аналитика

Спорные модели

Отрасли практики

Эко-продукт

Тема номера:

Заемное притяжение

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    aequo
    klochkov
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Мэр года»

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом