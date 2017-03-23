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Сегодня 23 марта 2017 года, 11:07

Парламентский комитет подготовил законопроект о рынке электроэнергии ко второму чтению

Комитет Верховного Совета по топливно-энергетическому комплексу одобрил законопроект "О рынке электроэнергии" для голосования во втором чтении.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в Киеве в среду.

В ходе обсуждения документа члены комитета поддержали ряд существенных правок, в частности правку, дающую право НАЭК "Энергоатом" самостоятельно экспортировать электроэнергию еще до полноценного запуска рынка.

Кроме того, комитет одобрил правку, предусматривающую, что рынок полноценно заработает с 1 июля 2019 года без дополнительных уточнений даты со стороны правительства.

Кроме того, была поддержана правка, предусматривающая установление зеленого тарифа на сжигание бытовых отходов.

По словам члена комитета Игоря Кононенко, фракции большинства хотели бы вынести законопроект на рассмотрение парламенту во втором чтении уже в четверг, но это невозможно по техническим причинам.

"Это (рассмотрение законопроекта в Раде – Ред.) точно будет на следующей сессионной неделе, через 10-14 дней", - сказал он.

Напомним, Рада поддержала законопроект о рынке электрической энергии в первом чтении 22 сентября прошлого года.