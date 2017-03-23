Национальный банк по решению Совета национальной безопасности и обороны с 23 марта вводит санкции в отношении "дочек" российских государственных банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Нацбанк разработал постановление №25, целью которого является обеспечение реализации санкций, примененных к банкам, указанных в решении СНБО", - говорится в сообщении.
Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.
Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" в отношении ряда юридических лиц.
Отмечалось, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Санкции сроком на один год будут применены к ОАО "Сбербанк", ОАО "Виесте Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ БАНК".
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