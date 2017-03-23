Сегодня 23 марта 2017 года, 08:05

Если суды не охраняются, о судейской независимости можно забыть, — Петр Порошенко

Вчера под председательством Президента Украины состоялось заседание Совета по вопросам судебной реформы, в ходе которого обсуждались три ключевые темы: реформирование процессуального законодательства, обеспечение независимости судей и формирование нового Верховного Суда (ВС).

«Я возлагаю огромные надежды на то, что в ближайшее время новый Верховный Суд заработает, реализуя и защищая право украинского народа на справедливый суд», — открывая заседание, отметил Петр Порошенко. Акцентировав внимание на прозрачности процедур отбора кандидатов в новый ВС, он подчеркнул, что ключевое ожидание — это доверие: доверие к новому Верховному Суду, восстановление доверия к судебной ветви власти со стороны общественности. «Общественности, а не бандитов в балаклавах, которые приходят домой к судьям, думая, что таким способом им позволят вершить правосудие. Мы говорим о стране, где должно царить верховенство права, а не право толпы», — заявил глава государства, очевидно, имея ввиду недавний неприятный инцидент, который произошел с председателем Высшего совета правосудия (ВСП) Игорем Бенедисюком.

Сам же Игорь Бенедисюк рассказал об первых итогах деятельности возглавляемого им органа в новых законодательных реалиях. Он напомнил, что после 5 января с.г. (момент вступления в силу имплементационного Закона Украины «О Высшем совете правосудия») был запущен процесс трансформации Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия, который завершился буквально недавно — 15 марта 2017 года, когда были проведена государственная регистрация ВСП. «На сегодняшний день уже юридически существует организация — Высший совет правосудия», — отметил он. Также г-н Бенедисюк проинформировал о статистических показателях деятельности ВСП за последние месяцы. Как отмечалось, за этот период ВСП было рассмотрено 165 материалов относительно назначения на должности судей (соответствующие представления были внесены главе государства), 73 судьи были уволены в связи с подачей заявления об отставке, 23 судьи было рекомендовано уволить за совершение дисциплинарных проступков и 11 — в связи с нарушением требований относительно несовместительства. В отношении восьми судей были приняты решения об отстранении от осуществления правосудия, в одном случае ВСП дала добро на снятие судейской неприкосновенности, предоставив согласие на задержание судьи.

По словам г-на Бенедисюка, главной функцией для ВСП является обеспечение независимости судей. Он обратил внимание на проблему безопасности судей, в частности, на то, что правительство до сих пор не приняло постановление об охране судов. Как отмечалось, в ВСП уже поступило более 80 обращений относительно вмешательства в деятельность судьей: есть среди них и просто кричащие случаи — факты нападения на судей непосредственно в обителях Фемиды.

«Если суды не охраняются, — о судейской независимости можно забыть», — такой была реакция Президента Украины на рассказ г-на Бенедисюка. Глава государства публично обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой ускорить рассмотрение постановления, обеспечивающего надлежащую охрану судов, решив этот вопрос как можно быстрее. Также он заявил, что принял решение (по крайней мере, на время проведения конкурса в новый ВС) предоставить государственную охрану председателю ВСП. «Это позиция моя, как Президента, который должен обеспечить независимость при формировании Верховного Суда», — добавил он.

При этом Петр Порошенко напомнил, что первостепенной целью проведения судебной реформы было обеспечение независимости судей, в том числе и от политического влияния. Именно поэтому были упразднены полномочия президента и парламента в части формировании судейского корпуса. Вторая цель нынешней реформенной кампании, как отмечалось, заключается в том, что независимость судьи должна корреспондироваться с его ответственностью. Президент заверил в поддержке тех судей, которые занимают принципиальную, ответственную и государственную позицию в противостоянии и противодействии коррупционному и политическому давлению. Третья цель, которую ставили перед собой судебные реформаторы, по словам главы государства, — это обновление судейского корпуса.

О том, что сделано в последней части на примере формирования нового ВС рассказал председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергей Козьяков. По его словам, в истории Украины подобного рода конкурс в ключевой, наивысший судебный орган страны проводится впервые, и впервые участие в нем смогли принять представители сразу трех профессий: судьи, адвокаты и ученые-юристы. Также г-н Козьяков рассказал, что после проверки уровня теоретических знаний и практических умений кандидатов, начнется новый этап конкурса — исследование досье претендентов и проведения психологического тестирования. «Я, кстати, сам прошел этот психологический тест, и удивился некоторым чертам характера, которые приобрел на своей должности», — рассказал Сергей Козьяков, заверив, что в таком тестировании «нет ничего страшного». По оптимистическим прогнозам ВККС, завершение конкурсных процедур — вопрос не нескольких месяцев — скорее недель, и по результатам кадрового отбора удастся определить 120 победителей конкурса.

В свою очередь заместитель Главы Администрации Президента, координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов акцентировал внимание на работе, которая проводилась в течение последних полутора лет в части усовершенствования процессуального законодательства. «Главные новации заключаются в том, что процессуальное законодательство должно обеспечивать эффективную, а не декларативную защиту права лиц, которые обращаются в суд. И это должно стать превалирующей перед любыми другими соображениями задачей судопроизводства. Именно этой задаче должны подчиняться все процессуальные правила», — подчеркнул г-н Филатов. Также он рассказал о ключевых процессуальных изменениях, в частности, о расширение способов судебной защиты (защита прав осуществляется не только способом, определенным законом или договором, но и другим способом, который эффективно защищает право) и инструментов доказывания (электронные доказательства как самостоятельный способ доказывания, свидетели в хозяйственном процессе как субсидиарный источник доказательств).

Финальным аккордом заседания Совета по вопросам судебной реформы стало подписание Президентом Украины законопроекта «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты», и определение его как неотложного для рассмотрения в парламенте. Глава государства призвал народных депутатов внести свою лепту в реализацию проекта под названием «Верховный Суд»: «прозрачно, эффективно, не затягивая», рассмотреть этот законопроект, предоставив соответствующие нормативное процессуальное обеспечение новой наивысшей судебной инстанции страны.

Следует отметить, что экспертные дискуссии относительно процессуальных новаций активно велись на прошлой неделе, в частности,

Решить такую проблему помогут законопроекты 13 марта с.г. в рамках заседания Совета по вопросам судебной реформы.