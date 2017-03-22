Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 марта 2017 года, 19:57

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Правительство определило порядок выплаты дотаций аграриям за февраль 2017 года

22 марта 2017 года Источник:УНИАН

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому отечественные сельскохозяйственные производители смогут получить бюджетную дотацию за февраль текущего года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на заместителя министра Елену Ковалеву.

«Правительство и Минагропрод приняли все необходимые документы для выплаты дотаций сельхозпроизводителям. Однако сроки вступления в силу этих актов предусматривают такие выплаты только по итогам марта. Для того, чтобы производители смогли получить средства за февраль, было принято соответствующее постановление», - цитирует пресс-служба Ковалеву. В министерстве сообщили, что, согласно принятому документу, право на получение дотации в феврале будут иметь аграрии, которые по состоянию на 31 декабря прошлого года находились в реестре спецрежима НДС и по состоянию на 1 марта 2017 года платили налоги и осуществляли свою деятельность в соответствии с украинским законодательством. По данным пресс-службы, также в данном постановлении утверждается таблица соответствия кодов видов экономической деятельности (КВЭД) кодам товаров согласно украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД), что позволит Государственной фискальной службе (ГФС) заниматься администрированием дотаций.

«В законе «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» дотация предусмотрена производителям в соответствии с КВЭД. Но в налоговых документах, на основании которых рассчитывается размер дотации, указываются коды товаров в соответствии с УКТ ВЭД. Такое соответствие предоставит ГФС возможность администрирования бюджетных дотаций аграриям», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в начале февраля КМУ утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1004) от 21/03/17 Свежий номер

Налоговое право

№ 12 (1004)
Государство и юристы

Размер надежды

Документы и аналитика

Спорные модели

Отрасли практики

Эко-продукт

Тема номера:

Заемное притяжение

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • klochkov
Пресс-релизы

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Финансист года»

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом