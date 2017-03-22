Сегодня 22 марта 2017 года, 19:57

Правительство определило порядок выплаты дотаций аграриям за февраль 2017 года

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому отечественные сельскохозяйственные производители смогут получить бюджетную дотацию за февраль текущего года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на заместителя министра Елену Ковалеву.

«Правительство и Минагропрод приняли все необходимые документы для выплаты дотаций сельхозпроизводителям. Однако сроки вступления в силу этих актов предусматривают такие выплаты только по итогам марта. Для того, чтобы производители смогли получить средства за февраль, было принято соответствующее постановление», - цитирует пресс-служба Ковалеву. В министерстве сообщили, что, согласно принятому документу, право на получение дотации в феврале будут иметь аграрии, которые по состоянию на 31 декабря прошлого года находились в реестре спецрежима НДС и по состоянию на 1 марта 2017 года платили налоги и осуществляли свою деятельность в соответствии с украинским законодательством. По данным пресс-службы, также в данном постановлении утверждается таблица соответствия кодов видов экономической деятельности (КВЭД) кодам товаров согласно украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД), что позволит Государственной фискальной службе (ГФС) заниматься администрированием дотаций.

«В законе «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» дотация предусмотрена производителям в соответствии с КВЭД. Но в налоговых документах, на основании которых рассчитывается размер дотации, указываются коды товаров в соответствии с УКТ ВЭД. Такое соответствие предоставит ГФС возможность администрирования бюджетных дотаций аграриям», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в начале февраля КМУ утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС.