Сегодня 23 марта 2017 года, 09:36

Планируется, что «антикоррупционный» комитет утвердит правила отбора кандидатов в аудиторы НАБУ 5 апреля

Комитет Верховного Совета Украины по вопросам предотвращения коррупции утвердит правила отбора кандидатов в аудиторы деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на своем заседании 5 апреля 2017 года. Об этом глава комитета Егор Соболев написал на своей странице в соцсети.

«Сегодня наш парламентский комитет по противодействию коррупции принял решение искать новых кандидатов с помощью открытого конкурса. Правила сбора заявок и отбора кандидатов утвердим на следующем заседании комитета 5 апреля», - сообщил парламентарий.

Председатель комитета также уточнил новые возможные кандидатуры в аудиторы НАБУ от парламента.

«Члены комитета поручили мне узнать, согласны ли быть номинированными на должность аудитора НАБУ от парламента Марта Борщ, американский прокурор, которая отправила в тюрьму Павла Лазаренко; Карлос Кастресана - испанский прокурор, отправил за решетку руководство Гватемалы; и Джованни Кесслер - итальянский прокурор и гендиректор Европейского управления по борьбе с мошенничеством. Вчера общественные организации предложили их кандидатуры правительству», - подчеркнул Е.Соболев.

Ранее комитет Верховного Совет Украины по вопросам предотвращения коррупции запустил новый отбор по назначению от парламента кандидатуры в независимые аудиторы деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).