Последняя часть секции по спорам с регулятором и судебной практике была посвящена ВЭД-контрактам.
Так, ведущий юрисконсульт ЧАО «АСНОВА ХОЛДИНГ» Оксана Цыганенко проанализировала практические аспекты исполнения условий ВЭД-контракта сквозь призму судебной практики. В частности, она рекомендует такой договор заключать исключительно в письменной форме, нельзя превращать переговоры в дружескую беседу. Несоблюдение письменной формы ВЭД-контракта невыгодно может быть двум сторонам. Также спикер советует согласовывать условия контракта с банком.
Из ошибок г-жа Цыганенко выделила: не проверяется правовой статус контрагента, не проверяются полномочия доверенного лица, не запрашивается справка субъекта-нерезидента.
В свою очередь, старший юрисконсульт международной группы FMCG-компаний Сергей Сысуев рассказал о «Midnight clause» в ВЭД-контрактах глазами корпоративного юрисконсульта». В частности, он остановился на основных проблемах составления и последующего применения арбитражных соглашений в ВЭД-контрактах. Последствия патологических оговорок: надуманные обжалования отдельного решения арбитража о наличии компетенции, безосновательное оспаривание в государственном суде арбитражного решения, подача оппонентом искового заявления в суд вместо арбитража, процессуальное противодействие признанию и принудительному исполнению арбитражного решения.
Г-н Сысуев рекомендует согласовывать арбитражную оговорку вначале переговоров, когда согласовываются базовые условия ВЭД-контракта. Из глобальных трендов спикер выделил развитие интернет-арбитражей (пока, правда, в делах на небольшие суммы), развитие института чрезвычайного арбитра.
Legal FMCG & Retail Forum завершил работу.
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