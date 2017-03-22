Сегодня 22 марта 2017 года, 18:26

Эксперты надеятся, что завтра парламент примет во втором чтении законопроект № 2302а-д

Сегодня эксперты рассказали о последних изменениях в регуляторных требованиях к публичным и частным акционерным обществам в рамках семинара, организованного ЮФ Aequo. В качестве спикеров выступили Анна Бабич, партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A ЮФ Aequo, Юлия Кирпа, партнер, руководитель практики банковского и финансового права ЮФ Aequo, Оксана Параскева, партнер Investor Relations Agency, председатель Экспертного совета по вопросам корпоративного права и правления UCMA, Оляна Гордиенко, член НКЦБФР, Максим Либанов, директор департамента стратегии развития фондового рынка НКЦБФР и Алла Папаика, директор департамента корпоративного управления и корпоративных финансов НКЦБФР.

«Сейчас акцент существенно сместился в сторону обеспечения устойчивого развития компании», — отметила Оксана Параскева, рассказывая о последних тенденциях корпоративного управления во всем мире. В частности в ЕС наблюдается разнообразие совета директоров, ограничение компенсаций, введение права акционеров блокировать решение по вознаграждению и пр.

В тоже время, говоря об украинских реалиях, эксперт напомнила о проблеме квази-публичности и формальном подходе к выполнению регуляторных требований.

Продолжая проблему публичности акционерных обществ Оляна Гордиенко отметила ряд причин невозможности перехода ПАО в ЧАО. Среди них «спящие» акционеры и вопросы, связанные с разрешительными документами.

Решить такую проблему помогут законопроекты № 2302а-д, который, по словам эксперта, планирует рассмотреть завтра в парламенте, и №5592 о системе раскрытия информации.

«Мы хотим работать только с теми компаниями, которые готовы привлекать инвесторов с фондового рынка и вести хозяйственную деятельность в форме ПАО», — заверила участников представитель регулятора.

Более подробно на этих законопроектах остановился Максим Либанов, а о процедуре принятия смены типа общества рассказала Алла Папаика.

Отметим, что семинар проходил в формате живой дискуссии представителей компаний и спикеров, тон которой задала Анна Бабич. Кроме того эксперт напомнила, участникам об основных положениях законопроекта об ООО, который был принят в первом чтении в декабре прошлого года и сегодня готовиться ко второму чтению.