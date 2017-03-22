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Legal FMCG & Retail Forum: Стратегией эффективной защиты прав налогоплательщика в суде поделился старший партнер ЮК A.S.A. GROUP Е.Артюхов

22 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Последняя сессия Legal FMCG & Retail Forum «Споры с регулятором. Судебная практика» продолжает свою работу. Стратегией эффективной защиты прав налогоплательщика в суде поделился старший партнер ЮК A.S.A. GROUP Евгений Артюхов. Он остановился на одной из позиций Верховного Суда Украины 2016 года, согласно которой в условиях наличия протокола допроса должностного лица контрагента, операция не может признаваться реальной; в условиях наличия приговора суда в отношении контрагента, операция тем более не может признаваться реальной.

Также г-н Артюхов проанализировал практику Высшего административного суда Украины. К слову, в похожих правоотношениях, разные коллегии выносят противоположные решения. И это проблема не только суда кассационной инстанции, но и апелляционной. К примеру протокол допроса принимается в определении ВАСУ от 16.11.2016 дело номер к/800/64811/13; не принимается в постановлении ВАСУ от 25.01.3017 дело номер к/800/15214/13. Спикер также отметил, что в их практике недавно был случай когда судья апелляционной инстанции вызвал эксперта для разъяснения вопроса – может ли данный вид транспорта перевозить данную категорию товаров, указанных в товарно-транспотных накладных (это не судебный эксперт).

Руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский также продолжил «налоговую тему». Начал он с последних изменений законодательства. В частности, уточнен порядок недопуска к проверке налогоплательщика, окончательно исключено из Налогового кодекса право органа досудебного расследования инициировать внеплановую проверку. Г-н Чехонадский проанализировал поставление Верховного Суда Украины от 6.12.2016 по делу номер 21-1440а16 (826/3939/15) о последствиях для налогового кредита налогоплательщика, если у контрагента нет земли, работников, техники, складских помещений. В завершение своего доклада спикер остановился на налоговой милиции. Теперь судебная практика идет разным путем. Один из районных судов Черкасс вынес в течении нескольких дней 54 отказа следователям налоговой милиции в осуществлении обысков и т.д. на основании того, что их нет.

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