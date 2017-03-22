Сегодня 22 марта 2017 года, 18:26

Военным могут отстрочить подачу деклараций на 30 дней

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховному Совету принять за основу и в целом законопроект об уточнении сроков представления военными должностными лицами деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщается на сайте парламента.

Секретарь Комитета Иван Винник, представляя законопроект №6051, отметил, что проектом предлагается внести изменения в статью 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции» с целью отсрочки военнослужащим, выполняющим задачи в интересах обороны Украины и ее безопасности во время проведения мобилизации, подготовки и непосредственной участия в ведении военных (боевых) действий или обеспечении их проведения, на 30 календарных дней при определенных условиях срока подачи декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за прошлый год, которую они обязаны подавать ежегодно до 1 апреля в электронном виде путем заполнения на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

По его словам, это позволит указанной категории военнослужащих избежать привлечения к ответственности, поскольку действующим законодательством предусмотрена уголовная и административная ответственность за непредставление, несвоевременное представление декларации или представления заведомо недостоверных сведений в декларации.

Во время обсуждения народные депутаты предложили ряд изменений, в частности, закрытие информации на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении военнослужащих, выполняющих задачи в интересах обороны Украины и ее безопасности во время проведения антитеррористической операции.

Члены Комитета единогласно поддержали решение рекомендовать Верховному Совету принять законопроект за основу и в целом по технико-юридическими правками.