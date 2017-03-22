Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 марта 2017 года, 18:26

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Военным могут отстрочить подачу деклараций на 30 дней

22 марта 2017 года Источник:Офіційний сайт Верховної Ради України

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховному Совету принять за основу и в целом законопроект об уточнении сроков представления военными должностными лицами деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщается на сайте парламента.

Секретарь Комитета Иван Винник, представляя законопроект №6051, отметил, что проектом предлагается внести изменения в статью 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции» с целью отсрочки военнослужащим, выполняющим задачи в интересах обороны Украины и ее безопасности во время проведения мобилизации, подготовки и непосредственной участия в ведении военных (боевых) действий или обеспечении их проведения, на 30 календарных дней при определенных условиях срока подачи декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за прошлый год, которую они обязаны подавать ежегодно до 1 апреля в электронном виде путем заполнения на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

По его словам, это позволит указанной категории военнослужащих избежать привлечения к ответственности, поскольку действующим законодательством предусмотрена уголовная и административная ответственность за непредставление, несвоевременное представление декларации или представления заведомо недостоверных сведений в декларации.

Во время обсуждения народные депутаты предложили ряд изменений, в частности, закрытие информации на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении военнослужащих, выполняющих задачи в интересах обороны Украины и ее безопасности во время проведения антитеррористической операции.

Члены Комитета единогласно поддержали решение рекомендовать Верховному Совету принять законопроект за основу и в целом по технико-юридическими правками.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1004) от 21/03/17 Свежий номер

Налоговое право

№ 12 (1004)
Государство и юристы

Размер надежды

Документы и аналитика

Спорные модели

Отрасли практики

Эко-продукт

Тема номера:

Заемное притяжение

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
    integrites
    АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Финансист года»

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом