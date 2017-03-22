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Сегодня 22 марта 2017 года, 18:26

Профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать законопроект относительно регулирования вопросов подследственности

Комитет Верховного Совет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно урегулирования отдельных вопросов подследственности» №5720. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета.

«В указанном законопроекте предлагается внесение изменений в статьи 3, 38, 216, 232, 246, 575 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которым исключить положения, дающие право органам Государственной уголовно-исполнительной службы Украины осуществлять досудебное следствие», - говорится в пояснительной записке к документу.

Заключительными и переходными положениями законопроекта предлагается урегулировать вопрос передачи уголовных производств от следственных органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.