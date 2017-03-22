Сегодня 22 марта 2017 года, 16:55

Legal FMCG & Retail Forum: Валентин Гвоздий рекомендовал юристам проверять наличие оснований для проведения проверки

Начала работу последняя сессия «Споры с регулятором. Судебная практика» Legal FMCG & Retail Forum. Ее модератором выступает партнер, руководитель практики судебного процесса и разрешения споров Spenser & Kauffmann Юрий Петренко.

О спорах с поставщиками рассказал судья четвертой палаты Высшего хозяйственного суда Украины Владимир Селиваненко. Эта тема, по словам судьи, актуальна во все времена. Характерна черта – как правило договор заключается не на поставку единичного товара, а на серию. При заключении договора о поставке стороны вправе использовать принципы европейского договорного права или другие международные принципы, если это прямо не запрещено национальным законодательством. Судья Селиваненко также остановился на конкретных судебных кейсах.

В свою очередь управляющий партнер ЮФ GOLAW Валентин Гвоздий остановился на проверках Госпродпотребслужбы в сфере защиты прав потребителей. В последнее время проверки этого органа стали актуальными для рынка FMCG. Есть плановые (проводятся согласно заранее обнародованному списку) и внеплановые проверки. Плановые проверки проходят быстро на больших предприятиях до 10 дней. Продление срока проверки не допускается, и проблемы проверяющих в том, что они не успели осуществить каких-то действий. Что касается внеплановых проверок, то есть исключительный перечень, утвержденный законодателем: самостоятельная инициация проверки, допущение ошибок в отчетности, проверка исполнения вынесенных ранее предписаний, в связи с несчастными случаями и др. Валентин Гвоздий рекомендовал юристам проверять наличие оснований для проведения проверки. Также есть исчерпывающий перечень оснований, когда проверяющего можно не допустить к проверке. По результатам проверки составляется акт, который должен отвечать определенной форме. В случае несоответствия – это основание для обжалования.

Г-н Гвоздий рекомендует подписывать акт, но с замечаниями, в случае их наличия.

Валентин Гвоздий призвал рынок не бояться реагировать на нарушения со стороны чиновников. В случае нарушения они также должны нести ответственность. «Коррупция не там, где есть последствия, а там где ее не допускают», - резюмировал спикер.