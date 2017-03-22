Сегодня 22 марта 2017 года, 16:55

Legal FMCG & Retail Forum: АМКУ - единственный регулятор с широкими полномочиями, которого бояться и ритейлеры, и производители, - О.Капелянова

Способами выявления и методами борьбы с фальсификатом поделилась в ходе сессии «Интеллектуальная собственность» Legal FMCG & Retail Forum директор юридического департамента ООО «Омега» (сеть супермаркетов VARUS) Ольга Капелянова. Она отметила, что private label помогает торговой сети выжить, уменьшить фальсификации с собственными торговыми марками. Как правило, private label удовлетворяет нужды в первую очередь незащищенных слоев населения за счет более низкой цены. По ее словам, мы все, как потребители, ежедневно ходим в продуктовые магазины и стоим перед выбором – купить, скажем, сливочное масло подороже или подешевле. Мы редко задумываемся, за счет чего тот или другой товар дешевле. Любой товар, который нарушает права интеллектуальной собственности может считаться фальсифицированным.

Г-жа Капелянова говорит, что 80% потребителей осознано покупали контрафакт. Более 50% товаров на украинском рынке – подделки. Виды фальсификации: ассортиментная, качественная, количественная, информационная и др. Она рекомендует потребителям осознано подходить к оценке стоимости товаров: может ли тот или другой товар стоить так дешево? Иногда потребитель вводится в заблуждение посредством указания веса – потребитель избирает товар дешевле, но не замечает, что этого товара на 200 грамм меньше. Основные методы борьбы с фальсификаторами: обращение в органы АМКУ, правоохранительные органы, обращение в таможенные органы, в ГСИС Украины, в суд. В тоже время спикер считает, что Антимонопольный комитет Украины единственный реальный регулятор с широкими полномочиями, которого боятся и ритейлеры, и производители.

Ольга Капелянова говорит, что торговой сети очень сложно проконтролировать качество товаров. Как правило, лабораторные исследования производятся над товарами, на которые пожаловались потребители. А вот с private label значительно легче проконтролировать качество товара фактически от фермера до попадания на полки магазинов.

О «сером» импорте vs. ЗСТ рассказал руководитель юридического направления в странах Центральной Европы Kimberly-Clark Дмитрий Федечко. По его словам, качество - это не абсолютная категория. Делая все для своих клиентов, он порекомендовал юристам не навредить и постоянно помнить о пределах добросовестной конкуренции. В вопросе борьбе с контрафактом г-н Федечко рекомендует сосредоточиться на товарах для детей. Если решение будет найдено в этом сегменте, то его можно масштабировать и на другие сегменты.

Вероника Березанская подчеркнула, что каждый потребитель имеет право на качественный товар за разумную цену. И юристы должны работать на развитие правового поля.

Сессия «Интеллектуальная собственность» Legal FMCG & Retail Forum завершила работу.