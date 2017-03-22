Сегодня 22 марта 2017 года, 16:55

А.Парубий рассказал, когда депутаты рассмотрят законопроект о двойном гражданстве

Парламент в четверг может рассмотреть президентский законопроект о двойном гражданстве. Об этом во время пленарного заседания заявил председатель Верховного Совета Андрей Парубий.

В этом контексте он поручил Комитету по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рассмотреть соответствующий законопроект на сегодняшнем заседании.

Он отметил, что во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко речь шла о данном законопроекте, который глава государства определил, как неотложный, и П.Порошенко согласился с тем, чтобы было уточнение, что запрет двойного гражданства касается народных депутатов, чиновников.