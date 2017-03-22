КМУ ввел единые принципы перечисления средств для людей на государственном содержании

Кабинет министров Украины ввел единые принципы перечисления средств для людей на полном государственном содержании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики. Так, правительство сегодня внесло изменения в постановление №269 от 2004 года.
«Принятым постановлением утвержден единый унифицированный порядок перечисления пенсионных средств и социальных пособий учреждениям (заведениям), в которых лица находятся на полном государственном содержании, и их использование», - отмечают в сообщении.
Также сообщается, что сегодня утверждена форма заявления лица на перечисление средств учреждениям, где оно находится на полном государственном содержании и отменено действующее постановление КМУ, которое имеет идентичный механизм перечисления пенсионных средств учреждениям согласно Закону «О пенсионном обеспечении».
В министерстве отмечают, что на Украине на сегодня функционируют 289 домов-интернатов для граждан преклонного возраста и граждан с инвалидностью, где проживают более 46,4 тыс. человек, и 328 стационарных отделений территориальных центров, где находятся более 9,3 тыс. человек.
«По состоянию на 1 января 2017 года, интернатными учреждениями использовано пенсионных средств на общую сумму 390 510,9 тыс. гривен, в частности, на питание - 295 294,6 тыс. гривен, на медикаменты и перевязочные материалы - 37 521,7 тыс. гривен, на капитальные расходы - 1 946,5 тыс. гривен», - отмечают в Минсоцполитики.
Сохранить:
Контакты:
Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Финансист года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: