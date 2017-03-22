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Россия запретила денежные переводы на Украину

22 марта 2017 года Источник:Finclub

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении поправку к закону «О национальной платежной системе», ограничивающую возможность отправки денежных переводов физическим лицам из России в другие страны.

Документ предусматривает введение ответных мер на предпринятое какой-либо страной ограничение деятельности на своей территории российских платежных систем или операторов услуг платежной инфраструктуры. Эта мера фактически лишит жителей такой страны возможности получать небанковские переводы из России, в том числе и переводы с использованием электронных денег.

Закон предполагает запрет отправления переводов гражданам страны, введшей ограничительные меры в отношении российских платежных систем, иначе как через платежные системы, подконтрольные российскому бизнесу. С учетом того, что причиной введения запрета становится как раз ограничение деятельности таких систем, пересылка денег оказывается фактически заблокированной.

Напомним, все российские платежные системы, работавшие на Украине, попали в санкционный список. Это означает, что украинцам теперь будет дороже переводить деньги внутри СНГ, где позиции российских платежных систем с их дешевыми тарифами были сильны уже много лет. Освободившуюся нишу заполнят такие международные системы, как Western Union и MoneyGram.

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