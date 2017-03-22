Сегодня 22 марта 2017 года, 15:24

Legal FMCG & Retail Forum: Алла Жарова рассказала, как бороться с паразитическими товарами

Сессия посвященная интеллектуальной собственности Legal FMCG & Retail Forum продолжает свою работу. Управляющий юридической и комплаенс-службы ООО «Филипс Украина» Анна Жарова остановилась на паразитических товарах. Контрафакт она определила как продукт, на котором используется товарные знаки Philips и позиционируется как произведенный Philips. Г-жа Жарова наглядно продемонстрировала продукты и котрафакта, и серого импорта, и нарушений прав на ТМ. Из рисков она выделила негативные последствия для добросовестной компании: это новые затраты (изменение дизайна), потеря различительной способности, убытки (неполученный доход), репутационный вред, потеря инновационности. По словам г-жи Жаровой, по статистике 70% правообладателей подтвердили наличие паразитических товаров. Стратегия борьбы: мониторинг, превентивные меры, пресечение нарушений. Она рекомендует осуществлять систематический поиск паразитических товаров, проводить работу с сотрудниками особенно отдела продаж.

В свою очередь руководитель отдела интеллектуальной собственности ДП «Кондитерская корпорация «Рошен» Антон Поликарпов поделился практическим опытом на тему «Private label»: как противостоять розничным сетям, опыт корпорации «Рошен». По его словам, private label – это торговая марка розничной сети. Товар этой категории очень часто имеет невзрачную упаковку, это как правило не высокотехнологические товары, а скорее продукты питания, бытовой химии. В мире примерно 16,5% товаров производится через private label, в нашем государстве этот процент составляет 5. К примеру, в сети АТБ 90% товаров private label, этот товар дешевле, так как ненужно тратить деньги на «раскрутку» торговой марки. Также унифицированы затраты на транспортировку, дистрибюцию. Стоимость private label примерно на 20% ниже, чем на ТМ.