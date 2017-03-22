Сегодня 22 марта 2017 года, 15:24

Legal FMCG & Retail Forum: Мария Ортинская посоветовала обращать внимание на рекомендации ВОИС по поводу признания ТМ хорошо известной

После обеденного перерыва Legal FMCG & Retail Forum продолжил свою работу. Началась сессия «Интеллектуальная собственность». Ее модератором выступает координатор по поддержке общественных проектов ППФ «Пахаренко и Партнеры», председатель Комиссии по вопросам интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции ICC Ukraine Вероника Березанская.

«Хорошо известные ТМ: украинские хроники» – такую тему осветила директор патентно-юридической компании IPStyle, патентный поверенный Украины, член комитета INTA по борьбе с контрафактом, адвокат Мария Ортинская. Хорошо известная торговая марка это хороший инструмент защиты и охраны. Г-жа Ортинская посоветовала обращать внимание на рекомендации ВОИС по поводу признания ТМ хорошо известной, согласно которым необязательно, чтобы присутствовали все критерии, предусмотренные законодательством. Она остановилась на примере кейса - ТМ Хонда. Интересно, что Хонда не с первой инстанции признали хорошо известной. В числе аргументов «за» были социологические опросы, подтверждающие известность марки. Суд первой инстанции не принял это доказательство как надлежащее. Но суд апелляционной инстанции признал знак хорошо известным.

Другой пример, на котором остановилась г-жа Ортинская - признание ТМ хорошо известной заочным решением суда. Могут ли быть зарегистрированными так званые нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности, такие как запах? Эти вопросы рынку еще предстоит исследовать.