В апреле ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации

Высшей квалификационной комиссией судей Украины назначен к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.
Как отмечают в пресс-службе ВККС, заседание Комиссии по указанному вопросу состоится 11 апреля в 10 час. 00 мин. по адресу: г.Киев, ул. Механизаторов, 9 (на пятом этаже).
В связи с выявлением чрезмерного уровня судебной нагрузки необходимость отправить в:
• Бориславский городской суд Львовской области - 2 судей;
• Волновахский районный суд Донецкой области - 2 судей;
• Ильинецкий районный суд Винницкой области - 2 судей;
• Кролевецкий районный суд Сумской области - 3 судей;
• Куликовский районный суд Черниговской области - 2 судей;
• Новозаводской районный суд города Чернигова - 4 судей;
• Острожский районный суд Ровенской области - 2 судей;
• Северодонецкий городской суд Луганской области - 2 судей;
• Тлумацкий районный суд Ивано-Франковской области - 2 судей;
• Тростянецкий районный суд Сумской области - 2 судей;
• Уманский горрайонный суд Черкасской области - 3 судей;
• Широковский районный суд Днепропетровской области - 2 судей.
В связи с невозможностью осуществления правосудия есть необходимость отправить в:
• Жидачевский районный суд Львовской области - 2 судей;
• Козовский районный суд Тернопольской области - 2 судей;
• Магдалиновский районный суд Днепропетровской области - 2 судей;
• Мостицкий районный суд Львовской области - 3 судей;
• Новогродовский городской суд Донецкой области - 2 судей;
• Радивиловский районный суд Ровенской области - 3 судей;
• Шполянский районный суд Черкасской области - 2 судей.
Согласно сообщению Государственной судебной администрации Украины, командировка судей сроком на шесть месяцев позволит урегулировать нагрузки и обеспечит надлежащие условия для доступа к правосудию в указанных судах.
Документы для командировочных могут быть представлены:
• судьей лично в Высшую квалификационную комиссию судей Украины в срок до 31 марта 2017 года с понедельника по четверг с 09 час. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 13 час. 45 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу - с 09 час. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 13 час. 45 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: г. Киев, вул.Механизаторив, 9;
• по электронной почте на адрес vidrіadzhennіa@vkksu.gov.ua в срок до 30 марта 2017 года.
Судья местного суда, который изъявил желание быть командированным в суды с указанного перечня, должен подать в Комиссию следующие документы:
• Согласие на командировку его в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия в соответствии с формой, установленной Порядком командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода), утвержденным решением Высшего совета правосудия от 24 января 2017 года № 54 / 0 / 15-17;
• Справку для рассмотрения вопроса о командировке судьи в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия в соответствии с формой, установленной Порядком командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода), утвержденным решением Высшего совета правосудия от 24 января 2017 года № 54/0 / 15-17;
• Другие документы, перечень которых указывается в согласии, которые могут быть учтены при решении вопроса о командировке судьи.
При направлении документов по командировке по электронной почте их необходимо отсканировать отдельными файлами в формате PDF с указанием названия каждого из них. Также должно быть добавлено отсканированное в формате PDF подтверждение о направлении оригиналов документов в Комиссию средствами почтовой связи (опись вложения вместе с расчетным документом).
В ВККС также отмечают, что не будут приняты к рассмотрению Высшей квалификационной комиссией судей Украины документы по командировке, представленные без соблюдения предписаний Порядка командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода), утвержденного решением Высшего совета правосудия от 24 января 2017 года № 54/0 / 15-17, и условий, указанных в объявлении.
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