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В апреле ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации

Высшей квалификационной комиссией судей Украины назначен к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

Как отмечают в пресс-службе ВККС, заседание Комиссии по указанному вопросу состоится 11 апреля в 10 час. 00 мин. по адресу: г.Киев, ул. Механизаторов, 9 (на пятом этаже).

В связи с выявлением чрезмерного уровня судебной нагрузки необходимость отправить в:

• Бориславский городской суд Львовской области - 2 судей;

• Волновахский районный суд Донецкой области - 2 судей;

• Ильинецкий районный суд Винницкой области - 2 судей;

• Кролевецкий районный суд Сумской области - 3 судей;

• Куликовский районный суд Черниговской области - 2 судей;

• Новозаводской районный суд города Чернигова - 4 судей;

• Острожский районный суд Ровенской области - 2 судей;

• Северодонецкий городской суд Луганской области - 2 судей;

• Тлумацкий районный суд Ивано-Франковской области - 2 судей;

• Тростянецкий районный суд Сумской области - 2 судей;

• Уманский горрайонный суд Черкасской области - 3 судей;

• Широковский районный суд Днепропетровской области - 2 судей.

В связи с невозможностью осуществления правосудия есть необходимость отправить в:

• Жидачевский районный суд Львовской области - 2 судей;

• Козовский районный суд Тернопольской области - 2 судей;

• Магдалиновский районный суд Днепропетровской области - 2 судей;

• Мостицкий районный суд Львовской области - 3 судей;

• Новогродовский городской суд Донецкой области - 2 судей;

• Радивиловский районный суд Ровенской области - 3 судей;

• Шполянский районный суд Черкасской области - 2 судей.

Согласно сообщению Государственной судебной администрации Украины, командировка судей сроком на шесть месяцев позволит урегулировать нагрузки и обеспечит надлежащие условия для доступа к правосудию в указанных судах.

Документы для командировочных могут быть представлены:

• судьей лично в Высшую квалификационную комиссию судей Украины в срок до 31 марта 2017 года с понедельника по четверг с 09 час. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 13 час. 45 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу - с 09 час. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 13 час. 45 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: г. Киев, вул.Механизаторив, 9;

• по электронной почте на адрес vidrіadzhennіa@vkksu.gov.ua в срок до 30 марта 2017 года.

Судья местного суда, который изъявил желание быть командированным в суды с указанного перечня, должен подать в Комиссию следующие документы:

• Согласие на командировку его в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия в соответствии с формой, установленной Порядком командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода), утвержденным решением Высшего совета правосудия от 24 января 2017 года № 54 / 0 / 15-17;

• Справку для рассмотрения вопроса о командировке судьи в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия в соответствии с формой, установленной Порядком командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода), утвержденным решением Высшего совета правосудия от 24 января 2017 года № 54/0 / 15-17;

• Другие документы, перечень которых указывается в согласии, которые могут быть учтены при решении вопроса о командировке судьи.

При направлении документов по командировке по электронной почте их необходимо отсканировать отдельными файлами в формате PDF с указанием названия каждого из них. Также должно быть добавлено отсканированное в формате PDF подтверждение о направлении оригиналов документов в Комиссию средствами почтовой связи (опись вложения вместе с расчетным документом).

В ВККС также отмечают, что не будут приняты к рассмотрению Высшей квалификационной комиссией судей Украины документы по командировке, представленные без соблюдения предписаний Порядка командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода), утвержденного решением Высшего совета правосудия от 24 января 2017 года № 54/0 / 15-17, и условий, указанных в объявлении.