Сегодня 22 марта 2017 года, 16:55

С начала АТО из тюрем оккупированного Донбасса передали около 130 осужденных, - Администрация Президента

С начала антитеррористической операции (АТО) на Донбассе из тюрем оккупированного Донбасса на подконтрольную Украине территорию передали около 130 осужденных. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель Департамента по вопросам помилования Администрации Президента Украины Александр Букалов.

«Около 130 человек были переданы Украине из «ДНР», и здесь усилия прилагала уполномоченный по правам человека, такие случаи есть. Из «ЛНР», насколько я знаю, никого не передают», - заявил А.Букалов.

По его словам, с осужденных в самопровозглашенной «Донецкой народной республике» требуют взятки за попадание в список на перевод в тюрьмы на подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее сообщалось, что за год в Департамент по вопросам помилования Администрации Президента Украины были поданы ходатайства о помиловании более чем 1200 человек. При этом только половина из этих прошений имела полный комплект документов. Такие прошения были рассмотрены, по ним приняты решения.