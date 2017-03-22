Сегодня 22 марта 2017 года, 15:24

Правительство одобрило законопроект о Службе финансовых расследований

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о Службе финансовых расследований, которая должна заменить Налоговую милицию. Такое решение было принято в среду на заседании правительства.

«Идет переход от распыленной, многочисленной, неэффективной системы к единой компактной профессиональной и эффективной службе», - рассказал министр финансов Александр Данилюк, представляя закнопроект.

«Основными функциями Службы финансовых расследований (СФР) будут выявление, пресечение, раскрытие и досудебное расследование преступлений, направленных против публичного интереса в сфере финансов и смежных сферах... Для этого СФР будет иметь весь спектр интересов, в том числе право вести оперативно-розыскную деятельность», - сообщил А.Данилюк.

По его словам, новосозданная Служба будет «центральным органом исполнительной власти, который направляется и координируется правительством через определенного министра».

«Служба будет состоять из центрального аппарата и семи территориальных органов... Предельная численность работников будет определяться Кабинетом министров, хотя предварительно мы определили, что это будет где-то около 3500 человек максимум. Отбор и назначение руководства СФР будет осуществляться на базе конструктивного конкурса, организованного министром», - сказал А.Данилюк.

Говоря о подследственности новой Службы, он сказал, что она будет «ограниченной».

«Это будет сконцентрирована служба, которая будет действовать там, где действительно наносится вред государству. К подследственности Службы будут относиться преступления, объектами которых порядок финансирования политических партий, порядок финансирования и налогообложения хозяйственной деятельности, порядок оборота подакцизных товаров, функционирование денежной и банковской системы, порядок выпуска и обращения ценных бумаг. Всего к основной подследственности предлагается отнести преступления, предусмотренные 21 статьей уголовного кодекса Украины», - рассказал он.

«Кроме того, будет дополнительная подследственность. Она будет охватывать 11 статей... К ней предлагается отнести некоторые преступления в сфере хозяйственной деятельности, некоторые преступления против собственности и некоторые должностные преступления», - добавил А.Данилюк.