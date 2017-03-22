Сегодня 22 марта 2017 года, 13:53

FMCG & Retail Forum: эксперты дали рекомендации касательно достоверности распространяемой информации

FMCG & Retail Forum продолжает работу. Виктория Мельниченко выступила с докладом посвященным маркетинговым акциям. Она дала практические советы во избежание нарушений законодательства – ведь большинство санкций АМКУ как раз связаны с нарушением требований недобросовестной конкуренции. Г-жа Мельниченко детально остановилась на анализе практических ситуаций, в которых у регулятора могут возникнуть претензии к организатору маркетинговой акции\рекламной компании. Она также подчеркнула важность нахождения компромисса между юротделом и отделом маркетинга – дабы не навредив рекламной кампании, соблюсти требования законодательства.

Доклад Анастасии Усовой, советника, руководителе антимонопольной практики ЮФ Redcliffe Partners был посвящен обзору практики АМКУ в делах о заявлениях о натуральности продукции. «Ключевые вопросы, которые интересую АМКУ – что потребитель ожидает получить и может ли заявление стать стимулом к покупке», – прокомментировала г-жа Усова. В качестве Case study она рассказала о практике АМКУ касательно «натуральных» молочных продуктов. «Поскольку в законодательстве отсутствует понятие «натуральный», АМКУ ссылается на Большой толковый словарь», – отметила Анастасия Усова, рассказав также о зарубежных подходах к определению натуральности продукции.

В завершение профильной сессии выступила Оксана Дягилева, начальник управления расследований недобросовестной конкуренции Антимонопольного комитета Украины. Она рассказала о подходах АМКУ касательно определения информации, которая вводит в заблуждение, приведя примеры дел, в которых АМКУ установил нарушения. «Практика АМКУ в основном соответствует мировым трендам», – подчеркнула докладчик.