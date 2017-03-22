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FMCG & Retail Forum: «Как сделать так, чтобы мы могли эффективно рекламироваться и нам за это ничего не было», – рассказали участники профильной сессии

22 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Практическим аспектам маркетинга в отрасли FMCG & retail, современным трендам в рекламе и особенностям противодействия недобросовестной конкуренции говорили на профильной сессии FMCG & retail forum, модерируемой Ольгой Лукьяновой, руководителем юридического отдела, офицером по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель Украина».

Иванна Олещенко, юрисконсульт «Хенкель» презентовала Case study «Маркетинг и реклама как основной инструмент вывода международного бренда на локальный рынок». Она рассказала о практических нюансах, на которые следует обращать внимание юристам на различных этапах выведения бренда на рынок: маркетинговом исследовании, оформлении упаковки, содержании этикетки, стратегии маркетинговой компании, а также особенностях рекламных материалов.

Александр Вознюк, партнер ЮФ Asters, в продолжение рекламной тематики сделал доклад о особенностях рекламного троллинга, либо же рекламных войнах, в контексте недобросовестной конкуренции. «Как сделать так, чтобы мы могли эффективно рекламироваться и нам за это ничего не было», — обозначил рамки всего выступления г-н Вознюк. Он также отметил, что подобная рекламная компания может быть достаточно эффективной при низких затратах, в то же время в ней высока креативная составляющая. В качестве примера он привел взаимный троллинг в рекламе между немецкими автопроизводителями. Тренд был подхвачен другими автопроизводителями. Акцентируя внимание на высокой эмоциональной составляющей рекламных войн, докладчик подчеркнул, что зачастую они проходят на грани фола, со скрытым намеком на конкурента или прямым троллингом – приемов и примеров огромное количество.

В завершение своего выступления г-н Вознюк дал ряд практических рекомендаций касательно правового регулирования сравнительной рекламы, подчеркнул, что рекламный троллинг является достаточно рисковым и легко можно перейти грань закона, при этом правовое регулирование отстает от креативности участников рынка.

Марианна Толкачева, старший юрисконсульт отдела правового обеспечения операционной деятельности юридического департамента Fozzy Group рассказала о современных трендах в рекламе: «вкусная» подача без последствий. В качестве примере г-жа Толкачева привела тизерную рекламу, суть которой в «сокрытии» части информации. И хотя неполная реклама запрещена, докладчик считает, что тизерная реклама имеет право на жизнь, например, в случае многоступенчатой рекламной кампании, когда вся информация раскрывается на последующих стадиях компании. Дабы избежать претензий со стороны контролирующих органов, г-жа Толкачева рекомендовала детально прописывать все нюансы подобной тизерной рекламной компании в внутренней документации. Еще одним маркетинговым приемом «манипулирования потребителем» юрисконсульт Fozzy Group назвала апеллирование к эмоциям, вводя в сценарий детей, животных и т.д. «Максимум толерантности», – подчеркнула Марианна Толкачева. Аналогичный совет она дала касательно использования религиозных мотивов в рекламе.

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