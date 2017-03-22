Работодателями дополнительно заключено 8 тыс. трудовых договоров с наемными работниками, - ГФС

За первые два месяца этого года работодателями дополнительно заключены 8 тыс. трудовых договоров с наемными работниками. Такой результат стал следствием мероприятий, проводимых рабочими группами по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения, созданных по инициативе местных органов исполнительной власти, в которых принимают участие специалисты фискальной службы. Об этом сообщил директор Департамента доходов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк.
По его словам, во время рейдов осуществлялось обследование производственных, торговых помещений юридических и физических лиц, мест осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, с работодателями проводилась разъяснительная работа о необходимости соблюдения налогового законодательства и законодательства о труде.
Чиновник также рассказал, что в течение января-февраля 2017 года специалистами фискальной службы в ходе контрольно-проверочных мероприятий выявлено 79 наемных лиц, труд которых использовались работодателями без оформления трудовых отношений.
«В целом с начала года при проверке субъектов хозяйствования, которые выплачивают зарплату своим работникам, нарушения налогового законодательства установлены в 69% случаев. К оплате в бюджеты доначислено более 67 млн. грн налога на доходы физических лиц, около 15 млн. грн единого взноса и около 5 млн. грн военного сбора», - отметил Павел Дроняк.
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