Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 марта 2017 года, 13:53

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Сегодня Минфин презентует законопроект о службе финрасследований

22 марта 2017 года Источник:epravda.com.ua

Кабинет министров инициирует создание Службы финансовых расследований. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 22 марта.

«Министр финансов, который занимался разработкой с командой министерства и совместно с разными министерствами этого законопроекта, сегодня нам его презентует», – сообщил он в начале заседания.

«Я считаю, что будет совершенно правильно, если мы сегодня рассмотрим предварительно этот законопроект относительно Службы финансовых расследований – направим его на Совет реформ, чтобы еще проработать, – и после того уже направить в парламент для окончательного принятия», – добавил премьер.

«Речь идет о том, чтобы ликвидировать Налоговую милицию уже окончательно, ликвидировать экономическую службу Национальной полиции – так называемую бывшую службу ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности – ред.), которая еще с советских времен была, и ликвидировать соответствующее подразделение экономическое в Службе безопасности Украины», – объяснил он.

По словам В.Гройсмана, речь идет о том, чтобы создать «единую Службу финансовых расследований, которая будет высоко интеллектуальной и будет качественной с точки зрения недопущения преступлений экономических против государства».

«Это очень хороший шаг вперед в создании нормального бизнеса-климата. Я постоянно настаиваю на том, что только развитие национальной экономики позволит страну вывести из кризиса, в котором мы находимся десятилетиями», – заявил премьер.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1004) от 21/03/17 Свежий номер

Налоговое право

№ 12 (1004)
Государство и юристы

Размер надежды

Документы и аналитика

Спорные модели

Отрасли практики

Эко-продукт

Тема номера:

Заемное притяжение

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Финансист года»

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом