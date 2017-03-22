Сегодня 22 марта 2017 года, 13:53

Сегодня Минфин презентует законопроект о службе финрасследований

Кабинет министров инициирует создание Службы финансовых расследований. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 22 марта.

«Министр финансов, который занимался разработкой с командой министерства и совместно с разными министерствами этого законопроекта, сегодня нам его презентует», – сообщил он в начале заседания.

«Я считаю, что будет совершенно правильно, если мы сегодня рассмотрим предварительно этот законопроект относительно Службы финансовых расследований – направим его на Совет реформ, чтобы еще проработать, – и после того уже направить в парламент для окончательного принятия», – добавил премьер.

«Речь идет о том, чтобы ликвидировать Налоговую милицию уже окончательно, ликвидировать экономическую службу Национальной полиции – так называемую бывшую службу ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности – ред.), которая еще с советских времен была, и ликвидировать соответствующее подразделение экономическое в Службе безопасности Украины», – объяснил он.

По словам В.Гройсмана, речь идет о том, чтобы создать «единую Службу финансовых расследований, которая будет высоко интеллектуальной и будет качественной с точки зрения недопущения преступлений экономических против государства».

«Это очень хороший шаг вперед в создании нормального бизнеса-климата. Я постоянно настаиваю на том, что только развитие национальной экономики позволит страну вывести из кризиса, в котором мы находимся десятилетиями», – заявил премьер.