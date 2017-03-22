Сегодня 22 марта 2017 года, 13:53

С 1 апреля «Нафтогаз» снижает цены на газ для промпотребителей на 10%

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» с 1 апреля 2017 года снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 10,3% по сравнению с мартом 2017 года – до 7 675,2 гривны за тысячу кубометров с 8 553,6 гривны за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании. В то же время, по данным «Нафтогаза», максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 апреля будут снижены на 9,7% – до 8 516,4 гривны за тысячу кубометров по сравнению с 9 439,2 гривны за тысячу кубометров в марте.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов. Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 миллионов кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена топлива. Во всех других случаях применяется более высокая цена. Все цены на топливо указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Отметим, что с 1 октября 2015 года вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.