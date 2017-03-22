Парламент попросил США об оборонном соглашении и статусе союзника вне НАТО

Верховный Совет принял проект постановления №6111 об «Обращении Верховного Совета Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно гарантий безопасности». За соответствующее решение проголосовали 232 депутата.
Таким образом, парламент решил обратиться к Конгрессу США с просьбой заключить с Украиной двустороннее оборонное соглашение и предоставить ей статус основного союзника вне НАТО.
«Предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО и заключение двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США будет иметь огромное влияние на прекращение российской агрессии против Украины, сдерживание агрессора и предотвращение разжигания большой войны в Европе», - говорится в пояснительной записке к документу.
Постановление также преследует цель практически реализовать международно-правовые гарантии, которые были предоставлены Украине в рамках Будапештского меморандума.
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