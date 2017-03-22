Госдума РФ разрешила попавшим под санкции россиянам не отчитываться о доходах и не платить налоги

Государственная дума Российской Федерации в третьем чтении приняла законопроект, который позволяет попавшим под санкции россиянам не отчитываться о доходах и не платить налоги в РФ. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
«Законопроектом также предусматривается освобождение от налогообложения доходов физических лиц в виде дисконта, получаемых при погашении обращающихся облигаций российских организаций, номинированных в рублях и эмитированных в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года включительно», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также сообщается, что за документ проголосовали 322 депутатов, против - 85, один депутат воздержался.
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