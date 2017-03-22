Сегодня 22 марта 2017 года, 12:22

FMCG & Retail Forum: участники рассказали о перспективах развития рынка и дерегуляции в отрасли

Инна Крушинская, директор юридического департамента Fozzy Group презентовала участникам Legal FMCG & Retail Forum свое видение перспектив развития отрасли и проанализировала проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются участники рынка, в частности при взаимодействии с таможенными органами.

Среди основных проблем, сдерживающих развитие отрасли в контексте дерегуляции, г-жа Крушинская назвала отсутствие системности, отсутствие разъяснительной работы, что в частности проявляется в отсутствии публичной позиции регуляторных органов. Она призвала более внимательно относится к деталям, устранять недочеты, причем к этой работе должны привлекаться, в том числе, корпоративные юристы.

Виктория Огрыза, руководитель юридического департамента PepsiCo Украина, комментируя тенденции развития отрасли, подчеркнула важность развития рынка – «производитель безусловно заинтересован в таком развитии». А говоря о дерегуляции, она сосредоточилась на отмене ценового регулирования. Г-жа Огрыза также выразила надежду, что тренд дерегуляции будет продолжен, причем все будет происходить прогнозировано.

Марина Черненко, генеральный директор Ассоциации ритейлеров Украины в продолжение дискуссии поделилась своими прогнозами развития рынка. «Ритейлу быть. Он развивается очень динамично и не надо ему мешать», - отметила г-жа Черненко. Приоритетным трендом она назвала развитие формата «магазин-у-дома», также хорошие перспективы у офф-лайн торговли в торговых центрах, причем ТЦ будут дополняться разнообразными развлечениями. Будет развиваться и бизнес-модель, основанная на использовании современных технологий, причем в этом сегменте заинтересованы в том числе и «классические» ритейлеры. В то же время она оценила украинский рынок как слишком рисковый, чтобы привлечь новые иностранные бренды. «Наша Ассоциация работает над тем, чтобы повысить престижность ритейла», – резюмировала Марина Черненко, призвав участников рынка работать на перспективу.