КМУ сегодня планирует утвердить количество подпадающих под весенний призыв граждан

Кабинет министров Украины сегодня, 22 марта 2017 года, в ходе заседания планирует утвердить количество граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва в апреле - мае 2017 года. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства и в документе.
Всего призыву на срочную военную службу в апреле-мае 2017 года подлежат 14 135 человек, в том числе 9135 человек в Вооруженные силы Украины, 4200 - в Национальную гвардию и 800 - в Госспецтрансслужбы.
Отметим, что больше всего людей призовут из Днепропетровской области (1480), а меньше всего - из Луганской (210).
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